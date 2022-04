(Foto by Butti)

Cantù è in ansia per Bryant

Anche ieri non si allenato L’americano, influenzato, ancora in forse per domani a Udine

Zack Bryant ancora in fortissimo dubbio: si deciderà all’ultimo se salirà o meno sul pullman diretto a Udine per la sfida tra Apu e S.Bernardo. Il giocatore americano, che ha già saltato la sfida contro l’Urania Milano, non si è infatti ancora allenato.

Anzi, non è proprio uscito di casa, costretto a letto dalla scorsa settimana a causa di un virus che non gli sta ancora dando tregua. Un’assenza importante, è quindi molto probabile che Sodini dovrà rinunciare al play o, nella migliore delle ipotesi, sfruttarlo con il contagocce in Friuli.

La sfida in Friuli anticiperà l’ultima di campionato al PalaBancoDesio, in programma domenica contro Treviglio, finora “bestia nera” di Cantù con due vittorie su due nei precedenti in Supercoppa e campionato. Sarà la prima partita “postpandemica” del palasport desiano, con la capienza al 100%, quindi con una disponibilità di 6.500 posti a sedere.

La società ha pensato a una promozione per gli under 18, con biglietti a 5 euro nel settore secondo anello. Inoltre, saranno invitate due scuole canturine (gli istituti “Munari” e “Rodari”) oltre all’Us Alebbio e Basket Seregno.

