Wes Clark, ormai ex Cantù

Clark firma in Francia Va allo Strasburgo Cantù era consapevole che sarebbe stato difficile trattenerlo in Brianza. Simioni a Ravenna in A2.

Dopo che Kevarrius Hayes ha firmato in Francia con l’Asvel Villeurbanne e che Jason Burnell ha fatto altrettanto ma in Sardegna, legandosi alla Dinamo Sassari, un altro degli stranieri la scorsa stagione in forza alla S.Bernardo-Cinelandia si è unito ufficialmente ieri a un’altra società.

Nello specifico, si tratta di Wes Clark (20 partite in maglia biancoblù con medie di 14,6 punti, 3,5 assist, 3,7 rimbalzi) che si è accordato con un altro team transalpino, lo Strasburgo il cui nuovo general manager dall’aprile scorso è l’italianissimo Nicola Alberani.

Cantù era consapevole che non avrebbe potuto competere con le offerte decisamente più allettanti di altri club europei e così, nonostante gradisse l’ipotesi di riconfermare Clark, si è dovuta arrendere. Sempre ieri, Alessandro Simioni ha firmato un contratto biennale con Ravenna in A2.

© RIPRODUZIONE RISERVATA