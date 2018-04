Tennis Tour a Lomazzo

Con una nuova formula Domani al Lomazzo Sport Club la prima delle quindici tappe in programma.

Riparte domani dal Lomazzo Sport Club, prima delle quindici tappe in programma, il Tennis Tour. Dopo il grande successo del 2017, il circuito In Lombardia si rinnova con una formula tutta nuova, dimenticando la divisione fra Milano, Como e Varese e inglobando le tre province in un torneo a tappe di respiro regionale.

Una mossa che servirà a far crescere il prestigio della manifestazione e che punta a fissare l’asticella ancora più in alto. Per esempio, la prima novità è l’apertura a tutta la terza categoria: non più tornei (di singolare maschile e femminile, e doppio maschile) limitati ai 3.3, ma spazio anche per 3.2 e 3.1.

Obiettivo? Alzare il livello medio dei tornei, ma anche continuare ad accogliere alcuni dei protagonisti delle prime edizioni, che anche grazie ai risultati di prestigio nel Tennis Tour avevano raggiunto una classifica superiore.

