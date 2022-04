Addio a don Mario,

fondatore di Radio Maria

e Radio Mater Albavilla: aveva 92 anni ed era malato da molto tempo. «Lo salutiamo con le sue parole: coraggio e avanti», così il commento dell’emittente. Martedì i funerali

Si è spento nel suo appartamento nella Casa di Maria, dove ha sede anche la storica emittente Radio Mater, don Mario Galbiati, 92 anni, fondatore della stessa radio, sacerdote e guida spirituale nell’Erbese fin dagli anni Cinquanta.

«Il nostro caro don Mario ora ci precede in cielo – questo il commento della radio - Lo accompagniamo nel suo viaggio con la nostra preghiera e lo salutiamo con le sue parole: coraggio e avanti». Commozione alla radio, in via XXV Aprile, e in paese, quel paese che negli anni Cinquanta aveva visto don Mario muovere i primi passi come novello sacerdote, trasmettendo fin da subito ai fedeli il suo amore per la Madonna, che chiamava sempre affettuosamente “mamma”.

Era nato a Sant’Albino di Monza il 6 febbraio 1930, ultimo di sette figli in una famiglia profondamente cristiana. Da sempre don Mario ripeteva che «la mia devozione alla Mamma, affonda le radici nella famiglia: fra le mura domestiche noi figli respiravamo una vita semplice di preghiera, di carità e di amore per Gesù e per la Mamma». Nel 1941 entrò in seminario per frequentare la scuola media dai Salesiani di Chiari. Nel 1944 entrò al Collegio Arcivescovile di Vimercate. Il cardinale Ildefonso Schuster il 28 giugno 1953, nel Duomo di Milano, lo ordinò sacerdote e venne destinato ad Albavilla con tutto l’entusiasmo e la carica del giovane prete d’oratorio, coadiutore.

Con il parroco, don Felice Ballabio, nel 1954 – anno mariano - si fece promotore perché il Comune di Albavilla si consacrasse alla Beata Vergine Immacolata e una statua venisse posta in Municipio, a ricordo dell’evento. La sua spinta fu decisiva nel formare il Gruppo Bolettone e per la posa della Croce sul monte Bolettone, che domina il Pian d’Erba. E ai piedi della Croce, una piccola grotta con la statua della Madonna.

La passione per il basket spinse don Mario a fondare ad Albavilla, nel 1954, la Pallacanestro Albavilla. Nel 1966 il cardinale Giovanni Colombo lo nominò parroco di Arcellasco di Erba. Il 20 febbraio 1983, il prevosto don Aldo Pozzi, inaugurò ufficialmente “Radio Maria, una voce Cristiana nella tua casa”, la radio delle famiglie, nella sua triplice componente spirituale, culturale, ricreativa. Per don Mario, iniziò quel cammino di apostolato radiofonico che lo porterà poi a fondare, sempre a Erba, l’11 febbraio 1994, una seconda radio, Radio Mater. I funerali di don Mario si terranno nella parrocchia di Albavilla martedì 29 aprile alle 15. (Simone Rotunno)

