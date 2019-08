Ancora maltempo sul lago La conta dei danni si allunga Già erano stati quantificati 60mila euro di danni

Il maltempo ha funestato il lago ancora ieri sera, quando si pensava che il peggio fosse passato si è scatenato un violento temporale che ha causato disastri e allagamenti. A Porlezza una pianta si è abbattuta su un bungalow,ci sono stati allagamenti nelle gallerie di Acquaseria, mentre in zona Molveno la statale si è allagata per un valletto esondato. Il tutto mentre ci sono 60mila euro di danni da sistemare delle frane e degli allagamenti dell’altro giorno che hanno messo fuori uso anche la funivia di Pigra e Argegno inondata da oltre 120 metri cubi di materiale che gli operai stanno sgomberando in queste ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA