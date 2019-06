Anziano investito da un’auto Soccorsi mobilitati a Mariano Grave incidente alle 11 in via Turati, al confine con Giussano: un anziano è stato travolto da un’utilitaria

Soccorsi mobilitati poco dopo le 11 in via Turati, al confine con Giussano, per un uomo di 87 anni che è stato travolto da una Ford Fiesta. Al volante c’era una donna e l’anziano sarebbe stato sbalzato per alcuni metri.

È intervenuta un’ambulanza da Seregno: i sanitari hanno cercato di stabilizzare il paziente, che nell’urto ha sfondato il parabrezza dell’auto e ha anche battuto violentemente la testa sull’asfalto. Le sue condizioni erano gravi ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. È arrivata anche una pattuglia della polizia locale di Giussano per i rilievi.

