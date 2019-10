Arriva la Lotteria degli scontrini Ecco come funzionerà Dovrebbero essere previste estrazioni mensili con premi fino a 10mila e un’estrazione annuale con il premio più alto pari ad un milione di euro. Basta la spesa di un euro

Prenderà il via a gennaio 2020 la lotteria degli scontrini che prevede la partecipazione all’estrazione dei premi semplicemente fornendo il proprio codice fiscale al momento dell’acquisto di prodotti del valore di almeno un euro. Già annunciata da tempo, l’iniziativa è volta ad incentivare non tanto i consumi quanto la richiesta da parte dei consumatori del rilascio dello scontrino fiscale, andando così a contrastare almeno in parte il fenomeno dell’economia sommersa. In pratica gli scontrini, spiega il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore, diventeranno una sorta di gratta e vinci.

Con lo stesso obiettivo, dal 1° luglio partirà la prima fase di avvio dello scontrino elettronico, che sostituirà quello tradizionale cartaceo, per ora per coloro che hanno un giro d’affari oltre i 400mila euro annui. Dal 2020 la novità vedrà coinvolti tutti i dettaglianti. I registratori di cassa saranno collegati per via telematica all’Agenzia delle Entrate che potrà così conoscere gli incassi in tempo reale.

La lotteria degli scontrini verrà gestita dall’Agenzia delle Entrate con l’Agenzia delle Dogane, tutto in modalità digitale (non si riceverà un biglietto della lotteria cartaceo, ma virtuale).

Dovrebbero essere previste estrazioni mensili con premi fino a 10mila e un’estrazione annuale con il premio più alto pari ad un milione di euro. Non potranno partecipare i minorenni o i cittadini non residenti in Italia. Per partecipare basterà spendere almeno 1 euro poi, per ogni dieci centesimi sopra l’euro verrà fornito un biglietto virtuale. La partecipazione non è automatica, anche per motivi di privacy, ma va richiesta fornendo il proprio codice fiscale.

Le uniche spese/scontrini esclusi dalla lotteria sono quelli per cui sono previste detrazioni fiscali, ad esempio le spese sanitarie.

