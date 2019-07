Asfalto in via Asiago Senso unico di notte Questa mattina cantieri al via a Muggiò dalle 8 alle 18mentre dalle 20 a Tavernolaper tutta la settimana

Nuove asfaltature in programma da oggi e nelle prossime settimane. Stamattina si partirà dalle 8 in piazzale Atleti Azzurri d’Italia, via Sportivi Comaschi con rimozione forzata di tutti i veicoli. I lavori termineranno alle 18 e proseguiranno per tutta la settimana con gli stessi orari. Via Sportivi Comaschi sarà chiusa al traffico.

Maxi cantiere, questa volta notturno, in via Asiago a Tavernola. I lavori dureranno tutta la settimana e comporteranno tra le 20 e le 6 l’istituzione del senso unico in uscita dall’autostrada in direzione lago e via Per Cernobbio. Rimarrà così anche quando si asfalterà la seconda carreggiata poiché essendoci il guard rail centrale non è possibile autorizzare il senso unico alternato e il Comune ha l’obbligo di garantire il funzionamento dell’uscita autostradale. Da Palazzo Cernezzi hanno precisato che è interdetto il transito veicolare sul ramo di uscita su via Asiago per i veicoli provenienti dalla statale Regina. Durante la fase di asfaltatura della rotatoria del Bennet sarà vietato il transito su tutti i rami di imbocco alla rotonda e i veicoli provenienti da via Tibaldi, avranno l’obbligo di svolta a destra su via Silvio Pellico. In conclusione, durante la fase di asfaltatura di via Friuli (tratto da via Borromini a via Polano), è sospesa la circolazione per tutte le categorie.

Infine sempre da oggi cantiere in via Valgioera a Civiglio, dove fino al 31 luglio «è sospeso il transito pedonale e veicolare (comprese le biciclette), eccetto per gli addetti ai lavori per il consolidamento in seguito al movimento franoso».

