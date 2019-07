Ingerisce farmaco a 9 mesi Bimba in ospedale a Bergamo Elisoccorso a Garzeno, portata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo

Una bambina di 9 mesi ha ingoiato per sbaglio una pastiglia di medicinale mentre si trovava con la famiglia in montagna sul Monte Videa a Garzeno, giovedi, poco prima delle 15. Per fortuna i suoi famigliari si sono subito accorti e hanno dato l’allarme per paura che si fosse intossicata. È intervenuto l’elisoccorso di Sondrio che ha portato la piccola all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Per fortuna non si tratterebbe di nulla di grave

