Cantù, tornata la luce

sul campanile di San Paolo L’assessore Cattaneo: «Mi sono attivato con la ditta Gesta perché partisse proprio da qui»

Sarà un Natale a tutta luce, quello di quest’anno, con dodici chilometri di luminarie per un totale di 240mila led e un albero di Natale in piazza Garibaldi che da solo ne richiederà un chilometro. A restare al buio, sinora, il campanile di San Paolo. Ma da ieri, quantomeno dal basso, qualcosa è cambiato: gli operai si sono messi all’opera sostituendo i fari puntati verso il campanile la cui sagoma rappresenta ormai da sola la città con dei led. «Mi sono fatto promotore con la ditta – conferma l’assessore ai Lavori Pubblici Maurizio Cattaneo – perché partisse da qui, dando la precedenza a questo intervento, in modo che per Natale San Paolo possa essere illuminato». E così, da mercoledì sera, è tornata la luce sul campanile della basilica simbolo di Cantù.

© RIPRODUZIONE RISERVATA