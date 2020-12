Conte: «Un nuovo inizio» La conferenza stampa sul Dpcm «Non è il momento di far prevalere divisioni e rivalità ma di agire insieme per ricostruire un futuro migliore».

«Il Covid-19 ha sconvolto le nostre vite e sta ancora provocando effetti senza precedenti sui nostri sistemi sociali ed economici». Ma non si può perdere l’occasione «di aprire la strada a un nuovo inizio fondato su una più intensa cooperazione internazionale e su un rinnovato spirito di solidarietà. L’Italia crede fortemente nel multilateralismo, con le Nazioni Unite al centro». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervenendo al vertice virtuale sulla pandemia e aggiungendo che questo «non è il momento di far prevalere divisioni e rivalità ma di agire insieme per ricostruire un futuro migliore».

«Abbiamo riporato l’Rt a 0,91, c’è un calo di accessi ai pronto soccorsi, continuando così nel giro di due settimane, vicino alle feste, tutte le Regioni saranno gialle». Così il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi.

«Ci saranno ulteriori restrizioni nel periodo 21 dicembre 6 gennaio. Vietati tutti gli spostamenti tra Regioni anche per raggiungere le seconde case». Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Dal 7 gennaio ripartirà la didattica in presenza, nelle aree rosse e arancioni dalle 5 slle 22 bar e ristoranti potranno fare servizio da asporto. Lo ha confermato il premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Gli alberghi rimangono aperti ma il 31 sera non sarà possibile veglioni o cene: i ristoranti chiuderanno alle 18 e poi solo servizio in camera. Non vogliamo limitare shopping natalizio, abbiamo deciso di far partire il piano Italia cashless». Così il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi.

La pandemia, ha proseguito Conte intervenendo al vertice Onu, «nei suoi momenti più drammatici, ha messo a nudo le vulnerabilità del nostro mondo interconnesso.

Ha fatto emergere le disuguaglianze economiche e sociali, ha dato spazio alla polarizzazione della politica e alla narrativa dell’autoritarismo». Conte ha quindi sottolineato l’importanza di agire uniti. «Lodiamo la decisione di tenere questa Sessione Speciale dell’Assemblea Generale - ha aggiunto - Le nostre voci e il nostro impegno collettivo devono essere ascoltati ora più che mai».

«In un sistema libero e democratico non possiamo entrare nelle case dei cittadini con stringenti limitazioni ma solo una forte raccomandazione: non ricevere a casa persone non conviventi, soprattutto in queste occasioni” del Natale e Capodanno. «La cautela è essenziale per proteggere i nostri cari, in particolare i più anziani». Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

«A Natale, Santo Stefano e primo gennaio anche vietati gli spostamenti da un comune all’altro».

