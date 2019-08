Controesodo: occhio ai limiti In autostrada tornano i tutor La Cassazione ha infatti ribaltato la sentenza del 2018 che imponeva lo spegnimento del sistema per violazione della proprietà intellettuale di un’azienda. Ecco dove sono

Autostrade per l’Italia riaccenderà a breve i Tutor sulla propria rete: la Cassazione ha infatti ribaltato la sentenza del 2018 che imponeva lo spegnimento del sistema per violazione della proprietà intellettuale di un’azienda. A darne notizia è lo stesso concessionario, spiegando che “Aspi ha già riattivato le squadre per la reinstallazione del sistema” che dovrebbe “tornare operativo per il controesodo”.

Ecco l’elenco dei tratti autostradali sottoposti a controlli sui limiti di velocità aggiornato al 20 luglio

A1 DIREZIONE NORD

San Vittore – Cassino

Cassino – Pontecorvo

Colleferro – Valmontone

Allacciamento Raccordo Roma Nord per A1 – Ponzano Romano

Magliano Sabina – Orte

Firenzuola – Badia

Reggio Emilia – Campegine

Campegine – Parma

Modena Sud Direzione Nord – Modena Nord direzione Nord

A1 DIREZIONE SUD

Badia – Firenzuola

Allacciamento A1 per Roma Sud – Colleferro

San Vittore – Caianello

Modena Sud direzione Sud – Allacciamento A14 direzione Sud

A4 DIREZIONE OVEST

Dalmine direzione Ovest – Capriate direzione Ovest

Capriate direzione Ovest – Cavenago

A7 DIREZIONE NORD

Busalla – Ronco Scrivia

Ronco Scrivia – Isola del Cantone

A8 DIREZIONE NORD

Castellanza direzione Nord – Busto Arsizio direzione Nord

A10 DIREZIONE OVEST

Celle Ligure – Albisola

A10 DIREZIONE EST

Albisola – Celle Ligure

A13 DIREZIONE NORD

Bologna Interporto – Altedo

Altedo – Ferrara Sud

A13 DIREZIONE SUD

Ferrara Nord – Ferrara Sud

Ferrara Sud direzione Sud – Altedo

A14 DIREZIONE NORD

Forlì – Faenza

Faenza – Allacciamento Ravenna Sud

Bari Nord direzione Nord – Bitonto direzione Nord

Valle del Rubicone – Cesena

A14 DIREZIONE SUD

Faenza – Forlì

Castel San Pietro direzione sud – Imola

Cesena – Valle del Rubicone

Valle del Rubicone – Rimini

A16 DIREZIONE OVEST

Monteforte – Baiano

A16 DIREZIONE EST

Monteforte – Avellino Ovest

A26 DIREZIONE NORD

Masone – Broglio

A26 DIREZIONE SUD

Masone – Massimorosso

A30 DIREZIONE NORD

Sarno – Palma Campania

A30 DIREZIONE SUD

Allacciamento A1 per A30 – Nola

Sarno – Nocera Pagani

A5 DIREZIONE FRANCIA

Traforo Montebianco Sud – Traforo Montebianco Nord

A5 DIREZIONE ITALIA

Traforo Montebianco Nord – Traforo Montebianco Sud

A56 DIREZIONE OVEST

Camaldoli direzione Ovest – Vomerot

Fuorigrotta direzione Ovest – Agnano

A56 DIREZIONE EST

Agnano direzione Est – Fuorigrotta

Arenella direzione Est – Capodimonte.

