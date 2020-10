Corenno sul podio del Fai La bellezza paga il ticket Il borgo antico batte i monumenti di Lecco e Provincia: l’appeal sarà monetizzato da marzo, con ingresso a 5 euro

Corenno Plinio si conferma borgo da copertina anche nel censimento dei luoghi italiani da non dimenticare, il “I luoghi del cuore” del Fondo ambientale italiano. È attualmente il primo nella classifica provvisoria in provincia di Lecco con 2.681 voti ricevuti, andando ad occupare il 57° posto nella graduatoria nazionale ed il nono in Lombardia. A questi vanno aggiunti altri voti “dispersi” su luoghi particolari della frazione: 31 sono stati attribuiti alla chiesa di San Tommaso da Canterbury (3.359°), 16 alla piazza della chiesa (6.155°) e 14 al castello (6.915°). Il borgo medievale derviese, affacciato sul lago, ha preso più preferenze rispetto alle mura e sotterranei di Lecco (556 – 306°), a villa Manzoni di Lecco (345 – 450°), all’abbazia di San Pietro al Monte di Civate (192 – 725°). Corenno ha avuto inoltre una grossa promozione mediatica durante i primi mesi dell’anno quando si è parlato del pagamento del ticket di 5 euro per la visita al borgo storico, che a causa del Covid-19 è stato rinviato al 28 marzo 2021, con l’inizio della nuova stagione turistica.

