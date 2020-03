Coronavirus e limitazioni Cosa si può e cosa non si può fare Tutto quello che sappiamo

⭕ Posso uscire dalla Lombardia?

Solo per motivazioni urgenti ed indifferibili di lavoro e/o salute.

⭕ Sono fuori dalla Lombardia posso rientrare?

Si sono consentiti i rientri al proprio domicilio.

⭕ Bar e Ristoranti possono rimanere aperti?

Si, con le persone sempre sedute e chiusura totale dalle ore 18 alle ore 6

⭕ Pizzerie d’asporto possono aprire dopo le 18?

Si, aperte, contingentando gli ingressi.

Non ci si ferma a mangiare ne a bere. L’asporto è quindi consentito.

⭕ Estetiste, parrucchieri, dentisti possono aprire?

Si è ancora in attesa di una risposta a livello territoriale, perché si tratta di attività che evidentemente non possono mantenere una distanza di un metro fra la persona e l’operatore.

⭕ Posso andare a mangiare dai parenti?

Se sono anziani, evitate. Non è uno spostamento necessario.

La logica è di STARE IL PIÙ POSSIBILE NELLA PROPRIA CASA, per evitare che il possibile contagio si DIFFONDA. Nessuno di noi oggi è IMMUNE! Non fate i supereroi, ognuno di noi è un possibile veicolo del virus.

⭕ Posso uscire a fare una passeggiata con i bambini?

Sì, preferibilmente in campagna, in posti dove non c’è assembramento e mantenendo sempre le distanze. Non è vietato uscire, ma è da evitare il radunarsi in gruppetti (non familiari, cioè non di persone che vivono già nella stessa abitazione) tutti insieme.

⭕ Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?

Questa è una condizione di necessità. Ricordate però che sono le persone più a rischio, quindi cercate di proteggerle il più possibile.

⭕ Posso andare a fare la spesa in paese?

Sì, è possibile, ma i TUTTI I COMMERCIANTI da oggi sono tenuti a stabilire un NUMERO MASSIMO DI PERSONE che può stare all’interno del NEGOZIO (sulla base della superficie).

Gli altri devono passare in un secondo momento o aspettare fuori, mantenendo la distanza di un metro gli uni dagli altri.

⭕ I corrieri merci possono circolare?

Si, possono circolare.

Le misure in merito alla mobilità sia all’interno del territorio “rosso” che per entrata/uscita si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate.

È inoltre al lavoro la Prefettura, e le forze dell’ordine effettueranno controlli sugli spostamenti.