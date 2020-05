Coronavirus: i congiunti conviventi e legami stabili e cugini fino al sesto grado Il governo chiarisce i contenuti del decreto sulla Fase 2

I «congiunti» cui fa riferimento il Decreto del presidente del consiglio sulla fase 2 comprendono: «I coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)».Lo si legge in una Faq pubblicata sul sito del governo, che dà un’interpretazione del testo del Decreto.

