Coronavirus: il punto di Regione Lombardia A Como 4 nuovi casi, a Lecco 3, a Sondrio 2 I dati sui contagi. Mai così basso da febbraio il numero di decessi in Lombardia: 24

Il punto di Regione Lombardia. A Como i nuovi casi sono 3.633 (+4), a Lecco 2.648 (+3) a Sondrio 1.369 (+2).

Sono 24 i nuovi decessi in Lombardia per il coronavirus, un numero che non si registrava dal 29 febbraio, per un totale di 15.543 morti in regione. Ieri erano stati 69. Continua a diminuire il numero dei ricoverati in terapia intensiva (252, -3) mentre ce ne sono 2 in più per un totale di 4482 in altri reparti. I casi positivi in totale sono 85.019 con un aumento contenuto di 175 (ieri +326) ma con un numero più che dimezzato di tamponi (5.078) rispetto a ieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA