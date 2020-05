Coronavirus: il punto di Regione Lombardia A Como 42 nuovi casi, a Lecco 25, a Sondrio 29 Le notizie e i dati. Seguilo qui

Il punto di Regione Lombardia. A Como i casi positivi sono 3546 (+42), a Lecco 2.561 (+25), a Sondrio 1.317 (+19). Sono 614 le persone risultate positive in una giornata in Lombardia: lo ha chiarito infatti l’assessore al Welfare Giulio Gallera in diretta Facebook spiegando che sono 62 i deceduti, e sono 19 meno di ieri i ricoverati in terapia intensiva e 175 in meno i pazienti Covid negli altri reparti. Il totale di contagiati è di 82.904, 1033 più di ieri perché sono stati inseriti i risultati di tamponi dei giorni scorsi rimasti indietro. Sono 15.116 i deceduti, 322 i ricoverati in terapia intensiva e 5.222 negli altri reparti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA