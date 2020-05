Coronavirus: il punto di Regione Lombardia A Como 39 nuovi casi, a Lecco 38, a Sondrio 36 Le notizie e i dati. Seguilo qui

Il punto di Regione Lombardia. A Como i casi sono 3.440 +39, a Lecco 2.419 +38, a Sondrio 1.266 + 36.

In Lombardia sono 80.089 i contagiati, con un aumento di 689 casi con 15.488 tamponi. Ieri c’era stato un aumento di 634 nuovi casi con 14.546 tamponi effettuati. I morti sono 14.745 in totale con un aumento di 134, inferiore a quello di ieri (+222). Continuano a calare i ricoveri non in terapia intensiva (5848, -231), stazionari quelli in terapia intensiva,

© RIPRODUZIONE RISERVATA