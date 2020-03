Coronavirus: diminuiscono i contagi in Lombardia Gallera: «Dovremo abituarci alle mascherine» La conferenza stampa quotidiana di Regione Lombardia con i dati di Como. Lecco e Sondrio

L’assessore regionale al Welafre, Giulio Gallera, fornisce i dati dei contagi e fa il punto della situazione.

Continua a diminuire la crescita dei contagi in Lombardia: i positivi sono 42.161, con un aumento di 1154 rispetto a ieri, quando erano stati registrati 1592 casi in più. Rimane alto il numero dei decessi, con 458 vittime in più che porta il totale a 6.818. I ricoveri non in terapia intensiva sono 11815, con una crescita di 202, mentre sono solo due i nuovi ricoveri in terapia intensiva. A livello provinciale Como 47, Lecco + 56, Sondrio +24.

L’assessore Giulio Gallera ha iniziato la conferenza stampa in Regione parlando delle mascherine: «Dovremo abituarci ad usarle tutti e ne arriveranno parecchie sul territorio grazie al lavoro di molte aziende. Intanto importante è che impariamo a coprirci tutti la bocca: da qui ai prossimi mesi, dobbiamo imparare a proteggerci, in qualsiasi modo». Si conferma «in maniera omogenea in quasi tutto il territorio regionale una riduzione significativa nei pronto soccorso», anche perchè ci sono 1.082 dimessi ed è un segnale molto bello», ha sottolineato Gallera.

I dati di lunedì 30 marzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA