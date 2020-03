Coronavirus, l’appello di Gallera

«Lombardi rimanete a casa»

I sindaci: «Il governo dia regole certe»

L’assessore al Welfare: «Anche se ci sono giornate bellissime, in questo momento vi è la necessità che ognuno adotti stili di vita consapevoli». Le richieste al presidente della Regione in una riunione in teleconferenza con i primi cittadini dei capoluoghi di provincia