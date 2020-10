Covid: nuova ordinanza regionale Stop agli sport di contatto dei dilettanti Bar e ristoranti chiusi dalle 24

Con i sindaci è stato poi condiviso di rimodulare le regole e gli orari per bar e ristoranti vietando altresì il consumo sul suolo pubblico. L’intenzione è quella di anticipare l’orario di chiusura e quello di somministrazione al banco.

In particolare i bar potranno rimanere aperti dopo le 18 solo con servizio al tavolo e dovranno chiudere alle 24

I ristoranti saranno aperti fino alle 24.

Il provvedimento della Regione prevede anche la chiusura delle sale gioco, sale scommesse e sale bingo.

Rimarranno aperte, invece le palestre.

Per gli eventi e le competizioni sportive a livello professionistico è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi.

Tutte le parti presenti all’incontro hanno condiviso la necessità urgente di trasmettere al Governo un messaggio forte e chiaro sull’opportunità di attivare un modello scolastico che preveda lezioni a distanza alternate e lo scaglionamento dell’orario di ingresso a scuola, così da togliere pressione al sistema del trasporto pubblico locale.

Analoga proposta riguarda le Università per le quali si chiede la didattica a distanza ad esclusione delle matricole e dei tirocinanti.

Verrà chiesto al Governo anche un aumento della quota dello smartworking, per tutte le attività in cui questo è attuabile.

«Chiederemo al Governo - ha concluso Fontana - di prevedere in maniera decisa e significativa risorse compensative per quelle attività economiche che inevitabilmente subiranno ripercussioni dagli esiti di questa decisione condivisa da tutti i soggetti oggi seduti al Tavolo».