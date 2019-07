Iryna Nicoli di Lanzo Intelvi (a sinistra) con Alessia Pasqualon vincitrice Miss be much Lombardia a Dongo

Dongo, bellezze in passerella

Alessia verso Miss Italia Alla milanese il titolo di Miss Be_Much Lombardia, 23 le giovani che hanno sfilato in piazza Paracchini alla selezione

Gran riscontro di pubblico e serata perfettamente riuscita quella di sabato 20 luglio. Soddisfatta la Pro loco, che si è impegnata ad ospitare Miss Be Much Lombardia, porta di accesso alla finale di Miss Lombardia e a sua volta di Miss Italia. Soddisfatta anche la Rial Events di Alessandra Riva che ha organizzato la “tappa” di Dongo vinta da Alessia Pasqualon, 23 anni il prossimo 16 agosto, milanese di Cassina de’ Pecchi, nota al mondo dello spettacolo per essere la fidanzata della “iena” Sebastian Gazzarini. La miss è stata premiata da Iryna Nicoli di Lanzo Intelvi, una delle madrine della serata, pre-finalista nazionale e neo eletta Miss Miluna Lombardia.

La vincitrice con Sebastian Gazzarini de “Le Iene”

La sfilata in piazza Paracchini ha visto partecipare 23 ragazze; due le lariane in concorso: Rebecca Gaddi, 21 anni, di Como, e la lecchese Sindy Ravasi. Sul podio al secondo posto Rebecca Puci, 21 anni, di Mantova, e al terzo Carola Raimondi, 20 anni, di Brescia premiato Alessia Pasqualon, 23 anni: sará lei a partecipare alla finale nazionale; damigelle d’onore sono risultate Rebecca Luci, 21 anni, e Carola Raimondi, 20 anni, di Brescia. Il titolo di Miss Web (fuori concorso) è andato a Michela Baccolo, mamma di 22 anni di Polpenazze del Garda, risultata la più apprezzata dal web.

Le aspiranti miss sul palco di piazza Paracchini a Dongo

(Foto by Selva)

La giuria era composta dal presidente, il vicesindaco di Dongo Mauro Robba, dal segretario Silvia Apinti della Pro Loco di Dongo, Alessandra Bertin responsabile Be_Much, Roberto Meloni, Stefano Angelinetta, Gaia Brera, Paolo Muolo e Michela Corchia che ha premiato la vincitrice con un bellissimo gioiello.

