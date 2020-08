Era a piedi in autostrada Giovane urtato da un’auto Incredibile episodio in A9 nel tratto verso Fino L’uomo è al Niguarda ma non in pericolo di vita

Poteva avere conseguenze assai più gravi l’incredibile episodio avvenuto ieri pomeriggio lungo l’autostrada A9, nel tratto compreso tra Lomazzo e Fino Mornasco.

Un uomo di 28 anni si è improvvisamente messo a correre a piedi sul ponte autostradale di Lomazzo Nord, finendo inevitabilmente per essere urtato da un’auto in transito. Adesso è ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano ma, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

La vicenda è cominciata poco dopo le 15 quando alcuni automobilisti hanno lanciato l’allarme alle forze dell’ordine: un uomo stava correndo a piedi sul ponte autostradale, del tutto incurante del pericolo rappresentato dai veicoli in transito.

Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Azzurra di Cadorago, mentre veniva mobilitato anche l’elicottero. I sanitari hanno stabilizzato il giovane sulla barella e lo hanno poi portato dall’elisoccorso all’ospedale milanese di Niguarda. Ma, come detto, non sembrerebbe aver riportato ferite tali da far temere il peggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA