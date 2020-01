Il Ridge di Beautiful in città «Qui per registrare il nuovo album» L’attore e cantante ha girato alcuni video sul lungolago sulle strade del centro storico

Nei giorni scorsi sul lago, poi in centro città. Non è passato inosservato l’attore americano Ronn Moss, per tutti Ridge Forrester di Beautiful (ruolo ricoperto dal 1987 al 2012) a spasso per le vie del centro.

È lui stesso, sul suo profilo Instagram, a svelare il motivo del suo viaggio a Como: «È un decennio nuovo di zecca e sono emozionato nell’iniziare un nuovo album nel bellissimo lago di Como». Allegato un video che riprende, con la neve come effetto speciale, l’attore che cammina in centro e sul lungolago con un sottofondo musicale e, a un certo punto, una persona che chiede “Dov’è Bellagio?”. Poi di nuovo soltanto musica e immagini.

Si vedono i gabbiani volare, i cigni, alcuni cani al guinzaglio e, purtroppo anche alcune grate sul lungolago. “Hello Lake Como” il titolo del video pubblicato dall’attore, che è anche musicista e produttore. Con lui, anche nel video, la moglie Devin Devasquez, sposata nel 2009 e con la quale nel settembre scorso ha rinnovato i voti matrimoniali in Italia, a Roccella Jonica in provincia di Reggio Calabria, durante un suo tour musicale. L’attore ha organizzato in gran segreto la cerimonia avvertendo la consorte solo con un giorno di anticipo. Con lei ha posato sulla terrazza della vecchia biglietteria della Navigazione.

Nei giorni scorsi Ronn Moss è stato anche sul lago dove ha girato altri video. Non si sa per quanto rimarrà in città oppure se la sua permanenza si avvia verso la fine. Da sempre amante dell’Italia, aveva anche partecipato a “Ballando con le Stelle” e nel corso del 2019 ha promosso un tour in Italia per promuovere le sue canzoni. Ora il nuovo anno e il nuovo album ripartono da Como.



