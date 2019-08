Incidente a Pellio Intelvi

Ferita donna di 41 anni L’incidente è avvenuto in mattina in piazza Matteotti

Incidente questa mattina attorno alle 10.30 a Pellio Intelvi, frazione di Alta Valle Intelvi. Una donna di 41 anni, residente in zona, che stava viaggiando in sella al suo scooter, è andata a scontrarsi con un’automobile all’incrocio semaforico di piazza Matteotti.

All’inizio le sue condizioni sono apparse molto serie, ma per fortuna la donna si è ripresa e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto l’elisoccorso di Bergamo, Croce Rossa di San Fedele e automedica.

