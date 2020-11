(Foto by Silvia Rigamonti)

Mariano, rapinata al bancomat

I carabinieri arrestano un giovane L’episodio mercoledì sera a uno sportello di piazza Roma. Bottino di 150 euro. In cella ragazzo di 19 anni di Seregno

I carabinieri di Mariano Comense, nella serata di mercoledì, hanno arrestato un giovane di 19 anni di Seregno accusato di rapina aggravata. Una donna residente in città, subito dopo aver prelevato in uno sportello bancomat di piazza Roma, è stata avvicinata dal malintenzionato che, puntandole contro un coltello con lama ricurva e appuntita, le ha intimato di consegnargli il denaro appena ritirato. Il rapinatore, ottenuto l’importo prelevato (150 euro), è fuggito subito dopo in direzione della stazione ferroviaria.

Le indagini, condotte dai militari della Tenenza di Mariano Comense immediatamente giunti sul posto, hanno sin da subito consentito di giungere all’identificazione dell’autore del reato (sulla base della descrizione fornita dalla vittima del suo aggressore) che veniva individuato e bloccato mentre usciva da un vicino supermercato dove aveva consumato parte della refurtiva (circa 5 euro). L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito alla casa circondariale del Bassone di Como.

