Mascherine obbligatorie all’aperto L’obbligo potrebbe essere eliminato L’ordinanza della Regione Lombardia scade martedì 14. Il presidente Fontana valuta se confermarla o modificarla. Di certo le protezioni dovranno essere ancora indossate nei luoghi chiusi

Potrebbe decadere l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto in Lombardia. A giorni si deciderà in merito all’eventuale proroga dell’ordinanza. Un provvedimento su cui il presidente Attilio Fontana, in base anche ai pareri raccolti tra virologi ed esperti, ha sempre confidato molto per la prevenzione e il contenimento del Covid.

Martedì 14 luglio il provvedimento andrà in scadenza e in queste ore in Regione si stanno facendo le considerazioni sull’opportunità o meno di prorogare la misura.

Secondo fonti regionali, l’intendimento di massima, al momento, sarebbe quello di eliminare l’obbligo della mascherina all’aperto, anche se il presidente Fontana resta molto cauto, . Nessun dubbio, invece, sull’obbligo di utilizzare il dispositivo di protezione nei luoghi chiusi.

Le prossime ore saranno fondamentali per prendere una decisione definitiva.

