Milano: sassi e petardi contro la sede della Regione La protesta alla manifestazione contro le disposizioni anti Covid: la polizia lancia i lacrimogeni

Un fitto lancio di pietre, bottiglie e grossi petardi è stato attuato questa sera, dalle persone che stanno prendendo parte a una manifestazione contro le disposizioni anti Covid a Milano, verso la sede della Regione Lombardia in via Melchiorre Gioia.I manifestanti, alcuni anche con catene nelle mani, si sono spostati prima da Corso Buenos Aires al Pirelli, in via Fabio Filzi, e poi davanti alla sede della Regione.Le forze dell’ordine hanno lanciato i lacrimogeni .

