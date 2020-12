Multe davanti all’asilo Le mamme all’attacco Venerdì a Civate elevate numerose contravvenzioni Il sindaco risponde invitando al rispetto delle regole

uali possibili alternative per il transito davanti alle scuole – annuncia il sindaco, Angelo Isella – ma, per quanto avvenuto venerdì, gli agenti hanno fatto solo il proprio dovere».

L’accusa, da parte delle multate - che si trovavano davanti all’asilo per riprendere i figli all’uscita – è che «i vigili si presentano immancabilmente quando piove: così, c’è la certezza di fare cassa». Secondo le mamme, infatti, col maltempo ci sarebbero più auto davanti alla materna, per non far camminare i bimbi su lunghe distanze. La protesta per le multe facili, rimbalzata su Facebook, ha d’altronde suscitato commenti di altro segno, da parte di chi ha sostenuto di «vedere sempre i vigili presenti, davanti alle scuole» e di altri secondo cui «se i bimbi camminano sotto l’acqua, non succede niente, mentre la ressa di auto può essere molto pericolosa». Il sindaco rimarca: «Ci sono tanti posti auto a un centinaio di metri. Studieremo una diversa regolamentazione del traffico nell’orario di entrata e uscita degli scolari – cioè, come già avviene per esempio a Oggiono e Galbiate, chiudendo il tratto di viabilità o introducendo il senso unico per un breve tempo – Siamo sempre inclini a cercare soluzioni e non a punire ma, attualmente, il transito è nei due sensi di marcia: serve il rispetto delle regole, per evitare incidenti.

«Di contravvenzione non si muore; investendo qualcuno, invece, magari sì. I vigili, davanti alle scuole per garantire la sicurezza, non possono, né devono chiudere gli occhi di fronte alle violazioni».

