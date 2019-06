Oltrona, il sindaco a “tre ruote” «Mi sposto sempre con l’Ape» Si presenta in municipio con un mezzo verde “padania”

Il sindaco Aurelio Meletto arriva in Comune con l’Ape car, anche per il giorno della proclamazione. Per il neo primo cittadino non è un veicolo rispolverato per rendere più originale la campagna elettorale appena conclusa. Tutt’altro, è l’abituale mezzo con cui da circa vent’anni – ne ha 52 - gira per il paese e anche fuori.

La sua Ape - verde come la sua fede padana - d’ora in poi sarà quotidianamente parcheggiata nel posteggio del municipio e non soltanto. La esibisce con la semplicità di chi l’ha scelta per passione e convinzione.

«Ho scoperto l’Ape ventuno anni fa, quando andai a Urbania, nelle Marche, per il matrimonio di mia sorella – racconta Meletto – Rimasi piacevolmente colpito nel vedere che tutti i ragazzi dai 14 anni in su giravano con Ape car belle colorate. Mi piacque l’idea di averne una anch’io e ne comprai una di seconda mano; la mia prima Ape car, blu, era ancora ad accensione a manovella. Nel 2005 ho acquistato quella con cui giro ora, usata (aveva quattro anni). Comincia a tradire il tempo che passa, spero che vada avanti ancora per un po’ perché è difficilissimo trovarne usate. Chi le ha se le tiene».

© RIPRODUZIONE RISERVATA