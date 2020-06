Valtellina, pioggia e un po’ di neve Maltempo per una settimana Precipitazioni abbondanti anche in Valle e nevicate sopra i 2.300 metri

Valtellina e Valchiavenna prese di mira dal maltempo, che ha causato anche qualche disagio.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio sono dovuti intervenire domenica per lo più per rami e alberi pericolanti, ma anche a seguito dello straripamento di un piccolo corso d’acqua, l’Olcera, nel territorio comunale di San Giacomo Filippo.

Nessun grave problema, quindi, e l’ondata di maltempo ha regalato anche un’inaspettata nevicata quasi estiva in quota.

In particolare, a Livigno la neve ha più che imbiancato il passo del Foscagno, neve anche sul “solito” passo dello Stelvio, e qualche fiocco è sceso anche in Valchiavenna, a Montespluga. Quota neve a circa 2.300 metri.

E il maltempo non allenterà la sua presa nemmeno nei prossimi giorni.

Per lunedì gli esperti di Arpa Lombardia prevedono cielo variabile, da nuvoloso a molto nuvoloso, con qualche irregolare schiarita; rovesci e temporali, da sparsi a diffusi, al mattino più persistenti su zone orientali, di sera su zone occidentali. Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie o in lieve aumento; zero termico attorno a 3.000 metri.

Martedì, poi, è previsto cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, rovesci o temporali da sparsi a diffusi, più frequenti ad ovest e fascia prealpina. Temperature minime e massime in diminuzione, zero termico intorno a 2.700 metri.

Infine, mercoledì, sino al mattino, nuvolosità irregolare, più compatta dal pomeriggio, con probabilità di rovesci sparsi in particolare su zone orientali. Temperature minime stazionarie, massime in aumento.



