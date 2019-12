Spazzatrice si ribalta

Autista ferito in Pedementona

L’uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco di Lomazzo e Saronno. E’ stato portato in ospedale dalle ambulanze del 118 in codice giallo

Una spazzatrice si è ribaltata sulla Pedemontana, sul territorio di Cislago, in provincia di Varese.l I vigili del fuoco di Lomazzo e Saronno sono intervenuti con urgenza per portare i soccorsi all’autista che è stata estratto dalla spazzatrice e affidato alle cure del 118 e portato in ospedale in codice giallo.

