Tragedia sulla 36 a Monza Morto un giovane di Civate

Tragedia nella tarda serata di venerdì 17 maggio a Monza. Sulla Strada statale 36, in direzione Milano, un incidente ha causato un morto. A perdere la vita è stato un giovane di 22 anni, residente a Civate. La dinamica è ancora al vaglio degli uomini della Polstrada, giunti prontamente sul posto. Il tutto è avvenuto a una manciata di minuti dalle 23. Secondo le prime informazioni avute a riguardo, l’incidente dovrebbe essere in realtà doppio. All’inizio, forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, due auto che viaggiavano sulla corsia di sorpasso si sono urtate. Le auto stavano viaggiando, come detto, in direzione Milano e si sono fermate in prossimità dell’uscita “Monza centro” (la foto dell’incidente è tratta dal Cittadino di Monza).

Conducenti e occupanti dei mezzi (quattro le persone a bordo) sono poi scese a controllare i danni venendo però falciate da una terza auto che stava sopraggiungendo proprio in quel momento. L’impatto è stato inevitabile e immediati sono stati i soccorsi. Sul posto si sono portate un’ambulanza della Croce verde di Lissone, una della Croce rossa di Villasanta e una della Croce rossa di Desio, oltre agli uomini della Polstrada e ai vigili del fuoco. Due persone sono state trasportate all’ospedale San Gerardo di Monza e al San Raffaele di Milano. La terza, quella in più gravi condizioni di salute, è stata urgentemente trasportata al Niguarda di Milano. Si trattava proprio del 22enne lecchese, che è morto pochi minuti dopo l’arrivo nel nosocomio milanese. Ora toccherà alla Polstrada capire esattamente che cosa è accaduto.

