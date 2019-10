Tre auto in fiamme nel centro di Mariano (video) L’allarme domenica sera alle 21

Una fiammella sotto la carrozzeria della macchina.

Questo è quello che hanno visto i passanti prima che le fiamme divorassero una Mini Countryman parcheggiata nell’area sosta di via Cardinal Ferrari, la strada che attraversa Mariano, in pieno centro. In un attimo è divampato il rogo che ha intaccato altre due auto parcheggiate a lato della Mini. L’allarme è scattato intorno alle 21. .

Spetta ora ai carabinieri di Mariano ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio. Al momento non si esclude nulla sulle possibili cause.

