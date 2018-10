(Foto by Foto Majno-Fai)

Lo splendore di Villa Balbianello, bene Fai più visitato d’Italia (Foto by Foto Majno-Fai)

Tremezzina, Villa Balbianello da record Quasi tutti stranieri i 116mila visitatori Per la quarta volta è il bene Fai più visitato d’Italia. Anche da Brasile, Indonesia e Israele per ammirarla

Villa Balbianello macina record su record anche nel 2018. Nella conferenza di bilancio stagionale Giuliano Francesco Galli, manager Fai dell’area Lombardia Prealpina, ha tracciato numeri di assoluto rilievo con una constatazione che dovrebbe fare riflettere: «Il Lario è conosciuto più all’estero che in Italia».

I partecipanti all’incontro di Villa Balbianello

Una constatazione che nasce dai numeri. Sono infatti stati 116mila i visitatori (record) che nel 2018 hanno fatto tappa alla magnifica residenza donata al Fai dal conte Monzino. E di questi, 85mila sono stranieri (record) con nuovi arrivati per la prima volta da Brasile, Indonesia e Israele. Così Villa Balbianello è diventata per il quarto anno consecutivo (un altro record) il bene Fai più visitato d’Italia. Talmente ammirato e ricercato che ben 70 coppie (record) hanno gia prenotato la magnifica dimora per il loro matrimonio nel 2019. Una raffica di primati che portano il Lario nel mondo.

