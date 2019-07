Un corso di autodifesa per sole donne Dopo l’aggressione si iscrivono in 24 L’iniziativa partita ieri è promossa dal Comune di Cadorago con la polizia locale e i volontari della Guardia nazionale

Un corso di autodifesa appositamente pensato per le donne. L’idea, partita dopo l’aggressione di una ragazza per rapinarla della borsetta, piace: tanto che la prima edizione partita ieri sera ha raccolto ventiquattro iscritte.

Il Comune, in collaborazione con la polizia locale e il gruppo Guardia nazionale lombarda, in sostanza ha voluto dare la possibilità a tutte le donne di partecipare gratuitamente a un corso base di difesa personale, dedicato specificamente alle situazioni di pericolo che possono capitare nella vita di tutti i giorni.

Istruttori qualificati, provenienti dalle forze dell’ordine e esperti di sicurezza urbana, insegneranno a riconoscere e a distinguere le situazioni di pericolo, i rischi e le insidie che una donna può incontrare in diversi ambienti, come prevenirli e come difendersi.

Saranno quindi presentate le principali tecniche antiviolenza, antiaggressione e antirapina. L’obietto è in sostanza quello di sviluppare la consapevolezza di quelle che possono essere le proprie capacità di reazione e prevenzione dei rischi.

Il corso è numero chiuso, le iscrizioni in esubero saranno inserite nelle successive edizioni dell’attività, che sarà riproposta anche in seguito.

