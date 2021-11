Digital agency comasca Altri due Oscar del web per il sito sul design Ancora doppio riconoscimento internazionale per la “Vergani & Gasco” di Albese con Cassano. «Grande emozione, cresciuti con l’arredo nel cuore»

Vergani&Gasco si è aggiudicata due statuette all’Oscar Europeo del Web.La digital agency di Albese con Cassano, nata nel 2000 che si occupa dell’ideazione e creazione di progetti di comunicazione digitali, ha trionfato ai Lovie Awards 2021 con il sito Mobilnovo.it, nella categoria Miglior User Experience vincendo due premi: People Voice e Premio della Giuria. Organizzato dall’International Academy of Digital Arts and Sciences di Londra, gli organizzatori del Webby Awards, la finalità del concorso è quella di riconoscere e premiare le eccellenze europee nel campo del digital design.

Il progetto

«L’emozione è grandissima: aver vinto il Lovie Awards con un progetto che parla di un argomento con il quale siamo cresciuti e che ci sta particolarmente a cuore come il design Made in Italy e l’arredamento rappresenta un’emozione unica - commentano Luigi Vergani e Nicola Gasco - siamo nati all’interno del design e per questioni geografiche siamo vicini a uno dei territorio ai massimi livelli mondiali in questo campo».

Il sito vincitore è stato realizzato per Mobilnovo, un’azienda di Roma attiva nel retail di arredamenti di alta gamma, nella home page campeggia il titolo “La grande bellezza” che rimanda al film di Paolo Sorrentino accompagnato da una serie di immagini di Castel Sant’Angelo e di altri monumenti storici della capitale che fanno da sfondo a oggetti di design e di arredamento: «È stata un’occasione per scrivere una sorta di guida sul design. Abbiamo raccontato i più importanti brand italiani dell’arredamento, tanti dei quali si trovano nel nostro territorio, dando rilievo al ruolo che può avere oggi un rivenditore di mobili fisico. Ricercare, rielaborare e proporre le tendenze del design».

Il risultato rappresenta una buona opportunità per la visibilità del Made in Italy e del design italiano, la Vergani&Gasco si è confrontata con grandi realtà molto attente alla comunicazione come Ikea e l’Ente del Turismo Austriaco. Il processo di selezione è iniziato a luglio 2021 quando la giuria interna del Lovie Awards, composta da critici ed esperti della comunicazione, ha valutato più di mille progetti provenienti da tutta Europa, la scrematura ha portato a identificare una rosa ristrettissima di progetti, solo tre per categoria. Ciascun progetto è stato candidato a due riconoscimenti: il premio della giuria e il The People’s Lovie Awards, il premio del pubblico che ha espresso la propria preferenza tramite una votazione online. Il sito Mobilnovo.it, nella categoria Best User Experience (miglior esperienza per l’utente) ha vinto entrambi i premi People Voice e Premio della Giuria.

L’associazione

«Siamo molto fieri di avere tra i nostri associati un’impresa come la Vergani&Gasco riconosciuta in tutto il mondo come un’eccellenza del Made in Italy in un settore non propriamente legato alla tradizione e al sapere fare artigiano italiano – ha commentato Pasquale Diodato presidente Cna Lario Brianza - Questo significa che anche in un campo innovativo come quello di internet dove è l’innovazione, l’originalità e la genialità a fare la differenza, questa piccola realtà locale ha i numeri per misurarsi con i migliori a livello internazionale e vincere».

Luigi Vergani è inoltre il presidente di Cna Comunicazione settore Informatica sia a livello territoriale che regionale, la web agency che guida con Nicola Gasco, si è occupata anche del nuovo sito di Cna Lario Brianza.

