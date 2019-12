(Foto by Mauro Butti)

La Provincia e il Sole 24 ORe (Foto by Mauro Butti)

Rapporto Lombardia con La Provincia e Il Sole 24 Ore Venerdì in edicola Il focus dedicato all’economia lombarda con i due quotidiani al prezzo di 2,50 euro

Domani, venerdì 20 dicembre, i lettori de “La Provincia” avranno una nuova occasione per acquistare “Il Sole 24 ore” che conterrà una nuova puntata del “Rapporto Lombardia”. Un’occasione da non perdere, proposta ai nostri lettori a solo un euro in più.

Il Rapporto Lombardia è l’appuntamento dell’autorevole quotidiano economico che ogni settimana racconta l’economia di un territorio d’Italia, la sua evoluzione e i suoi protagonisti – con attenzione rivolta all’innovazione e ai progetti delle nuove tecnologie. Dopo Nord Est, Nord Ovest, Centro e Sud sarà il turno della prima regione d’Italia per importanza economica.

La Lombardia contribuisce infatti a circa un quinto del prodotto interno lordo nazionale, è prima per numero di imprese: ben 811.666, pari al 18,3% del totale nazionale, ed è prima anche per il rapporto tra il numero degli addetti e la popolazione residente: l’incidenza è pari a 171 addetti per 10 mila abitanti, valore ampiamente superiore al dato nazionale di 115 addetti.

I settori che pesano di più? Per numero di attività il commercio, le costruzioni, le attività immobiliari e manifatturiere.

Tutte concrete ragioni che hanno indotto il il quotidiano diretto da Fabio Tamburini a dedicare alla Lombardia un supplemento monografico, differentemente dagli altri Rapporti Locali di natura multiregionale.

Per supportare questo grande progetto ha chiesto la collaborazione della nostra testata che così avrà l’occasione di completare l’informazione locale anche economica con uno sguardo altrettanto autorevole che “Il Sole 24 Ore” è in grado di offrire.

In occasione dell’uscita del Rapporto dedicato interamente alla Lombardia, in collaborazione de “Il Sole 24 Ore”, “La Provincia” offre la possibilità ai propri lettori di acquistare il loro quotidiano al consueto prezzo di 1,50 euro e aggiungendo un solo euro anche il Sole 24 ore e il Rapporto Lombardia al prezzo scontato di 2,50 euro (invece di 3,50 euro).

I lettori de “Il Sole 24 Ore”, sempre domani, avranno l’obbligo di acquistare anche “La Provincia” al prezzo di abbinamento e cioè a soli 50 centesimi in più rispetto al consueto prezzo di copertina de “Il Sole 24 Ore”.

L’iniziativa è valida solo domani in tutte le edicole nella sola provincia di Como.

© RIPRODUZIONE RISERVATA