(Foto by Stefano Bartesaghi)

La scena dell’incidente in viale Lombardia (Foto by Stefano Bartesaghi)

Albese, l’auto svolta Feriti padre e figlio in moto L’incidente a confine con Albavilla alle 21,30 di venerdì 28 maggio

Padre e figlio di 11 anni sono stati ricoverati all’ospedale Sant’Anna di San Fermo dopo essere rimasti feriti nel drammatico incidente avvenuto in viale Lombardia ad Albese a confine con Albavilla alle 21,30 di venerdì 28 maggio. L’uomo di 45 anni e il figlio di 11 erano su una maxi enduro che sarebbe scontrata contro un’auto che avrebbe improvvisamente svoltato. Sulle prima l’incidente pareva avere avuto gravissime conseguenze per i due in moto. Sul posto la Croce Rossa di Montorfano e il Lariosoccorso di Erba oltre ai carabinieri.

(Simone Rotunno)

© RIPRODUZIONE RISERVATA