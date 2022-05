Bellagio, allarme per disperso

Falso allarme sul San Primo Un escursionista ha sentito invocazioni di aiuto. Sul posto pompieri e ambulanza

«Aiuto, aiuto». Le invocazione di aiuto di un uomo forse disperso sul Monte San Primo non sono sfuggite a una persona presente nella zona di Bellagio attorno alle 10 di giovedì 12 maggio.

Immediato l’allarme ai soccorritori e in breve sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Canzo ed Erba e un’ambulanza che hanno compiuto un sopralluogo nell’area indicata dall’escursionista.

Dopo un’oretta i vigili del fuoco, non sentendo altre richieste e non trovando nessuno in difficoltà, sono rientrati. Bisogna dire che il punto in cui è stata udita la richiesta di aiuto è una valle in cui si propagano facilmente suoni e rumori; possibile che il messaggio sia arrivato da molto lontano e che non si trattasse in realtà di una richiesta di aiuto, ma di qualche altro discorso magari travisato.

(G. Cri.)

