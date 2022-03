Cinque chili di marijuana nella doccia

Uomo di Erba arrestato a 64 anni Denunciata la compagna. Trovati in casa 48mila euro in contanti

L’arresto è avvenuto mercoledì 16 marzo a mezzanotte, ma la notizia è trapelata solo nel pomeriggio di venerdì 18 marzo

Un erbese di 64 anni già noto alle forze di polizia è stato arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti dalla squadra mobile di Milano. La sua compagna di 58 anni è stata invece denunciata per lo stesso reato.

La coppia girava su un’auto in via Londonio in zona Sempione a Milano quando un uomo di 33 anni si è seduto sul sedile posteriore dove ha scambiato denaro e un sacchetto con il conducente.

Appena sceso dall’auto l’uomo è stato controllato dagli agenti e trovato in possesso di 10 grammi di marijuana appena acquistata per 80 euro. A quel punto è stata identificata la coppia erbese nell’auto dove è stato trovato un sacchetto con 22 confezioni per complessivi 285 grammi di marijuana.

Inevitabile la perquisizione al domicilio di Erba: nel box doccia sono stati ritrovati altri cinque chili di marijuana e 50 grammi di hashish. E in camera da letto la scoperta finale: in alcune buste c’erano più di 48mila euro in contanti, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA