Dopo 80 anni chiude l’alimentari Addio a un pezzo di storia di Asso Il piccolo market di Tiziano Binda era nato come latteria nel 1941

Scompare un pezzo di storia di Asso, il piccolo market poco sotto la chiesa parrocchiale di proprietà di Tiziano Binda. Ottant’anni di storia di Asso per un negozio nato come latteria nel 1941 in pochi metri quadrati e poi cresciuto fino ad occupare tutto il piano terra con il bancone per il fresco, i frigo, le due corsie e la cassa.

A presidiare il negozio finché ha potuto Cleonice Sironi scomparsa il 25 ottobre a 96 anni, qui la donna ha passato tutta la sua vita da quando aveva 16 anni fino ai settant’anni ed oltre, perché ancora a 90 anni una capatina in negozio la faceva.

Tiziano Binda, 68 anni, raggiunta la pensione sua e della moglie Armida “Miriam” Abis, 61 anni, a malincuore ha deciso di chiudere con la fine del 2021 l’attività. Cerca ancora qualcuno interessato a proseguire ma per ora ha incontrato difficoltà nel trovare un affittuario.

Una storia lunga per il negozio di Asso: «Abbiamo aperto nel 1941 ma vendevamo solo il latte e il burro grazie agli allevatori della zona. Poi con il passare degli anni ci siamo ampliati aggiungendo gli alimenti negli anni Settanta, poi il banco frigo e poi il fresco. Il burro fatto da noi è rimasto fino agli anni Ottanta, la conformazione attuale è degli anni Novanta».

(Giovanni Cristiani)

© RIPRODUZIONE RISERVATA