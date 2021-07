Erba, auto giù dalla scalinata

È la terza volta in via Battisti Illesa la conducente. L’intervento della polizia locale

È finita con la Fiat Panda giù dalle scale, pensando forse di trovarsi davanti a una discesa. Curioso incidente quello avvenuto nel pomeriggio di giovedì 15 luglio tra via Battisti e la pedonale di via Diaz: al volante dell’utilitaria c’era una donna che ha subito bloccato l’automobile, è scesa e ha chiamato la polizia locale per liberare il mezzo. L’immagine è stata scattata da un residente della zona. «Vivo lì anch’io - racconta la commerciante e consigliera comunale Luisella Ciceri - e ormai ci siamo abituati a vedere questa scena. È la terza volta che succede in breve tempo. Nessuno si è mai fatto male, per fortuna, ma ancora non riusciamo a capire che cosa confonda gli automobilisti tanto da finire sulle scale». Le scale, in effetti, sono tanto ripide quanto evidenti. Ma può bastare un momento di distrazione per procedere dritti, scambiando gli scalini per una discesa.

