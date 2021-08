Erba, lavori al cavalcavia Viale Prealpi chiuso Il blocco del traffico fino a venerdì 27 agosto

È iniziata senza particolari disagi la settimana più lunga per il traffico di Erba. Alle 9,39 di lunedì 23 agosto il tratto di viale Prealpi (la Como-Lecco, per intenderci) è stato chiuso come da ordinanza e ripetuti annunci, per permettere i lavori di consolidamento del viadotto-ponte che scavalca via Zappa (regolarmente aperta). In quella zona la deviazione è obbligatoria per tutti i veicoli fino alle 18 di venerdì 27 agosto. Non sono stati segnalati particolari disagi anche in occasione della chiusura del passaggio a livello di via Trieste.

