Escursionista si perde sul sentiero Canzo, arrivano i vigili del fuoco Intervento in serata dei pompieri sul Cornizzolo per portare in salvo una giovane

Una giovane escursionista si è persa sul sentiero di San Miro e, visto che stava calando l’oscurità, ha lanciato l’allarme con il telefonino. In suo soccorso sono intervenuti in serata i vigili del fuoco del distaccamento di Canzo che si sono messi in marcia per recuperare la giovane.

