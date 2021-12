La pista da fondo apre in ritardo Colpa dei raid con i fuoristrada APiano del Tivano troppi incivili la usano per provare la guida sulla neve:«Abbiamo preferito recintarla e sistemarla bene: inaugurazione giovedì»

Si potrebbe già sciare al Piano del Tivano sulla pista da fondo dello Sci club Sormano, ma in realtà si dovrà aspettare giovedì. Infatti lo Sci club ha recintato già parte del tracciato e intende finire l’operazione nel questo settimana per poi battere la neve mercoledì. Il problema come al solito è dettato dalle persone che scelgono la pista per scatenare i cavalli dei loro fuoristrada, cosa già capitata nello scorso fine settimana.

La buona notizia però per quanto riguarda la pista da fondo è che resterà presumibilmente aperta fino a gennaio considerando che la neve non manca.

La pista rovinata dai fuoristrada

«Avremmo potuto aprire per oggi - sabato, ndr -ma purtroppo già con la prima breve nevicata della scorsa settimana abbiamo visto una decina di fuoristrada girare sulla pista, sono episodi che si ripetono» spiega il presidente dello Sci club Sormano Danilo Bianchi .

E aggiunge: «Quindi per evitare questo rischio abbiamo deciso di mettere una rete per delimitare la pista, in questo modo evitiamo che gli estranei entrino anche a piedi oppure con i cani».

Lo scorso anno è stato ottimo per il Piano del Tivano e adesso si pensa al bis: «Con la pandemia in molti hanno scelto questa pista perché è una meta vicina e poi si può parcheggiare a pochi metri dal tracciato – continua Bianchi -. Tant’è che quanto guadagnato l’abbiamo investito per mettere a nuovo il gatto delle nevi che necessitava di una bella anutenzione».

Quest’anno tutto fa pensare sarà una stagione simile a quella 2020: «La neve è arrivata molto presto ed è anche abbondante, dopo che l’abbiamo battuta penso che reggerà fino a gennaio e probabilmente nevicherà ancora. Il Piano del Tivano è un posto decisamente freddo quindi non ci dovrebbero essere grossi problemi, ma soltanto se nessuno rovina la pista».

«Abbiamo una bella neve ed una stagione così anticipata è tutta da godere. Siamo molto soddisfatti e la gente ha voglia di fare sport», conclude Bianchi. Il tracciato è aperto da giovedì tutti i giorni dalle 8 alle 16. Il costo d’ingresso è 6 euro per tutto il giorno, poi a 12 euro, sempre per tutto il giorno, si può noleggiare il necessario per lo sci di fondo.

Giovanni Cristiani

© RIPRODUZIONE RISERVATA