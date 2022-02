Perdono il sentiero verso Canzo

Coniugi soccorsi sul Cornizolo L’intervento di soccorso alpino e vigili del fuoco

Avevano lasciato il rifugio Sec sul Cornizzolo per fare rientro verso Gajum a Canzo quando, probabilmente a causa della scarsa visibilità, hanno perso il sentiero. A quel punto non è rimasto fare altro che allertare la centrale del soccorso che ha mobilitato soccorso alpino e vigili del fuoco.

Il tardo pomeriggio di sabato 12 febbraio è stato movimentato per i soccorsi alla coppia di coniugi che si è persa verso le 17.30. Il pronto intervento delle squadre ha permesso di localizzare marito e moglie, soccorrerli e portarli al rifugio Sec per rifocillarli e riscaldarli a dovere prima di tornare a valle in tutta sicurezza.

Il soccorso alpino avvisa che «in questo periodo, caratterizzato da belle giornate, è importante considerare che le temperature sono comunque invernali e che un abbigliamento e un’attrezzatura adeguati possono essere di grande aiuto: una lampada frontale, per esempio, o una torcia elettrica possono essere molto utili per muoversi quando diventa buio, così come l’abbigliamento deve tenere conto dell’abbassamento della temperatura».

