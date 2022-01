Rissa in stazione a Erba

Tutti minorenni i responsabili

GUARDA IL VIDEO La polizia locale ha identificato grazie a diversi video i ragazzini dello scontro tra gang di sabato pomeriggio: alcuni sono stati segnalati alla Questura. Ripresi anche i vandali che hanno distrutto la vetrata del lavatoio venerdì notte

Mentre la politica si divide sulla proposta di istituire un presidio della polizia locale in stazione, grazie ad alcuni video il comandante Giovanni Marco Giglio ha individuato parte dei giovani protagonisti della rissa andata in scena sabato pomeriggio: alcuni minorenni sono stati segnalati alla Questura; la madre di uno dei minori coinvolti si è anche presentata da carabinieri per raccontare l’accaduto, ma non ha sporto denuncia.

La polizia locale è anche sulle tracce di due giovani che hanno spaccato venerdì notte la vetrata del lavatoio di piazza del Mercato, probabilmente con una fionda.

Luca Meneghel

