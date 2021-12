Sormano, ecco la Cometa di Natale Fotografata dagli Astrofili alla Colma Fissato il passaggio sopra la Grigna

Doveva essere la cometa di Natale ma in questi giorni “Leonard” è sempre più lontana da noi.

Per fortuna ci hanno pensato gli appassionati del gruppo Astrofili della Brianza a immortalare il passaggio della Cometa di Natale sulla Grigna dall’Osservatorio della Colma.

«La cometa che ci ha accompagnato in queste settimane è la C/2021 A1 (Leonard) il 7 gennaio era di magnitudine 18,9 e lontana da noi più di 700 milioni di chilometri ma alla fine dell’anno sarebbe potuta diventare visibile a occhio nudo raggiungendo una magnitudine di 3,0. In poco meno di un anno, ha percorso 640 milioni di chilometri, la notte del 12 dicembre ha toccato la minima distanza di “soli” 35 milioni di chilometri guadagnando in luminosità un paio di magnitudini. Raggiungerà il perielio a 92 milioni di chilometri dal Sole, esattamente un anno dopo la sua scoperta, il 3 gennaio 2022. Purtroppo però in questi giorni è già difficilissima da vedere anche con la nostra strumentazione» dicono gli astrofili della Brianza.

(Giovanni Cristiani)

© RIPRODUZIONE RISERVATA