A segno sulle strade liguri Bentivoglio si conferma Il pilota di Grandola ed Uniti si è imposto nello Slalom Mineago-Giovi bissando il successo del 2018.

Riparte la stagione di Pasquale Bentivoglio con la vittoria allo Slalom automobilistico Mineago-Giovi in Liguria, in un vero e proprio clima invernale con nevischio, pioggia e un fortissimo vento. Il pilota di Grandola ed Uniti ha fatto valere la sua abilità di guida e le potenzialità del suo prototipo Tatuus Kawasaki, completamente rifatto in casa e potenziato.

Gara tesa sia per le pessime condizioni meteo sia per il valore dei concorrenti. In particolare di Andrea Grammatico, che si è aggiudicato le prime due manche. La terza è stata però decisiva per Bentivoglio, che aveva già all’attivo un 2° e un 3° posto. Il comasco si è prodotto in un grande sprint, arrivando alla bandiera a scacchi pochi decimi davanti a Grammatico, così da aggiudicarsi la vittoria assoluta e confermarsi leader sulle strade che l’avevano visto trionfare anche nel 2018 con la stessa monoposto.

